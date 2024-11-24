У Києві та у низці областей повітряна тривога

У Києві та низці областей ввечері 24 листопада оголосили повітряну тривогу. Попередньо Повітряні сили попередили про рух ракет у напрямку Чернігова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на монітори та Повітряні сили. У КМДА теж закликали киян прямувати негайно в укриття.

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О 16:20 монітори зазначили, що фіксують ідві авіаційні крилаті ракети у напрямку Чернігова. Уже за кілька хвилин у Чернігові прогриміли вибухи.

Станом на зараз повітряна тривога лунає у низці областей. Загроза зберігається до відбою.

Раніше оголошували повітряну тривогу також через загрозу ударів безпілотниками. Зокрема, за даними військових, проліт БПЛА зафіксували у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.