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10 квітня, 07:05
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У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей України вранці 10 квітня пролунала повітряна тривога. Це сталося через загрозу ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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