10 квітня, 07:05
У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей України вранці 10 квітня пролунала повітряна тривога. Це сталося через загрозу ворожої балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Ракетна небезпека: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
07:09, 10 квітня
07:05, 10 квітня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!