У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики

У Києві та низці областей України вранці 10 квітня пролунала повітряна тривога. Це сталося через загрозу ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Ракетна небезпека: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

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