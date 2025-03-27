У Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза удару балістикою

Зранку 27 березня в низці областей оголосили повітряну тривогу. Це повʼязано із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та варто прямувати в укриття.

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Повітряна тривога 27 березня