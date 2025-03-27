У Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза удару балістикою
Зранку 27 березня в низці областей оголосили повітряну тривогу. Це повʼязано із загрозою застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та варто прямувати в укриття.
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Повітряна тривога 27 березня
В Києві та в низці інших областей оголосили відбій. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, В Київській та низці областей оголосили повітряну тривогу.
В яких областях зараз триває тривога
– ідеться в повідомленні Повітряних сил.
В Києві та в низці інших областей оголосили відбій.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога,
В Київській та низці областей оголосили повітряну тривогу.