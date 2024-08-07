У Києві та низці областей була тривога: повідомляли про загрозу балістики і для півдня країни
Російські війська продовжують терор українського населення. Так, у столиці та декількох областях України зранку 7 серпня лунали сирени повітряної тривоги.
Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Що відомо про тривогу в регіонах України, розповість 24 Канал.
Дивіться також Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є пошкодження
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння з південного напрямку", – повідомили в ПС. Відбій загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, У Києві та деяких регіонах оголосили відбій. Проте для низки областей залишається загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Тривога дійшла до півдня країни. Мер міста повідомив про загрозу балістики з Криму Повітряна тривога дійшла до Києва та області. У ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. У Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.
– ідеться в повідомленні
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння з південного напрямку", – повідомили в ПС.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
У Києві та деяких регіонах оголосили відбій.
Проте для низки областей залишається загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Тривога дійшла до півдня країни. Мер міста повідомив про загрозу балістики з Криму
Повітряна тривога дійшла до Києва та області.
У ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.