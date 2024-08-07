У Києві та низці областей була тривога: повідомляли про загрозу балістики і для півдня країни

Російські війська продовжують терор українського населення. Так, у столиці та декількох областях України зранку 7 серпня лунали сирени повітряної тривоги.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Що відомо про тривогу в регіонах України, розповість 24 Канал.

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