У Києві та низці областей була тривога: повідомляли про загрозу балістики і для півдня країни

7 серпня 2024, 09:45
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Російські війська продовжують терор українського населення. Так, у столиці та декількох областях України зранку 7 серпня лунали сирени повітряної тривоги.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Що відомо про тривогу в регіонах України, розповість 24 Канал.

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10:26, 07 серпня

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння з південного напрямку", – повідомили в ПС.

10:18, 07 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– ідеться в повідомленні

10:12, 07 серпня

У Києві та деяких регіонах оголосили відбій.

Проте для низки областей залишається загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

10:10, 07 серпня

Тривога дійшла до півдня країни. Мер міста повідомив про загрозу балістики з Криму

09:42, 07 серпня

Повітряна тривога дійшла до Києва та області.

09:40, 07 серпня

У ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

09:39, 07 серпня

У Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.

Автор: Ірина Марціяш