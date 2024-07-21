У Києві обірвався трос атракціону над Дніпром біля пішохідного моста: що кажуть в ДСНС

У Києві 21 липня стався інцидент поблизу пішохідного мосту через річку Дніпро. Там обірвався трос атракціону, через який люди могли переїхати Дніпро з правого берега на Труханів острів.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров підтвердив наявність цього інциденту. Наразі на місці події працюють рятувальники.

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Що відомо про інцидент у Києві з обривом троса атракціону

Павло Петров зазначив, що люди, які перебували поруч з місцем події витягнули трос, який обірвався. За попередніми даними, на кінці цього троса не було людини. На місці проводять відповідні пошуково-рятувальні роботи.

Наразі на місці події працюють водолази ДСНС, а також катери служби,

– сказав речник ДСНС Києва.

Наразі інформації про загиблих, за даними ДСНС, немає. На місці обриву троса працюють 5 водолазів.

У Києві обірвався трос атракціону через річку Дніпро / Відео з телеграм-каналу 24 Каналу

Що писали про цей інцидент у мережі

Про інцидент з обривом троса на атракціоні над річкою Дніпро біля пішохідного мосту писали близько 13:48 місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, це сталось саме тоді, коли там спускалась людина.

Після цього для того, аби витягти трос з річки на місці події перекрили дорогу для автівок. Небайдужі кияни одразу кинулися на допомогу, щоб витягнути трос з Дніпра.

Кияни долучилися, щоб допомогти витягнути трос з річки Дніпро / Відео Суспільного

Очевидці також писали, що на місці працюють аквалангісти. Людина, яка летіла на тросі, за словами киян, впала у річку та, можливо, потонула.

На місці події чергують катери та працюють аквалангісти: дивіться відео

У патрульній поліції Києва вже попередили водіїв, що у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений. Поліцейські закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.



На Набережному шосе ускладнений рух через обрив троса на атракціоні / Фото патрульної поліції Києва

На місці обриву троса у Києві чергують всі необхідні служби: дивіться відео