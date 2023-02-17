У Київ і область повертаються стабілізаційні відключення: у чому причина

Протягом декількох днів в усіх областях України, окрім Одеської, не вимикали електропостачання. Однак енергетики попереджають, що на вихідних подекуди можливі вимкнення світла.

Мовиться, зокрема, про Київ та Київську область. Зазначають, що 18 та 19 лютого у деяких районах запровадять стабілізаційні відключення світла.

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У чому причина вимкнень

За інформацією енергетиків, такі обмеження вводять у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Крім того, у ДТЕК оприлюднили перелік районів, де можливі вимкнення:

Субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.

Неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Графік відключень можна переглянути за посиланням.

На Київщині відключення можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Графік дивіться тут.

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