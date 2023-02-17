У Київ і область повертаються стабілізаційні відключення: у чому причина
Джерело:ДТЕК
Протягом декількох днів в усіх областях України, окрім Одеської, не вимикали електропостачання. Однак енергетики попереджають, що на вихідних подекуди можливі вимкнення світла.
Мовиться, зокрема, про Київ та Київську область. Зазначають, що 18 та 19 лютого у деяких районах запровадять стабілізаційні відключення світла.
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У чому причина вимкнень
За інформацією енергетиків, такі обмеження вводять у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Крім того, у ДТЕК оприлюднили перелік районів, де можливі вимкнення:
- Субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.
- Неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.
Графік відключень можна переглянути за посиланням.
На Київщині відключення можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Графік дивіться тут.
Ситуація в енергосистемі: головне
- Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що відключення електроенергії триватимуть й надалі. Однак варто зазначити, що тиск на енергосистему зменшується через підвищення температури.
- Він зазначив, що зменшення споживання буде компенсовано зниженням генерації. Об'єкти енергетики чергуватимуть з перервами в роботі через планові ремонти.
- "Весна і літо будуть непростими. Якщо обстріли закінчаться і ми матимемо можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, ми досягнемо тривалого періоду без дефіциту, але ми не можемо бути впевнені", – каже голова правління Укренерго.
- Він також стверджує, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Однак Кудрицький не уточнив, скільки їх потрібно. Очільник правління Укренерго зазначив, що перемога в енергетиці ще не досягнута.