У Києві та області чути нові вибухи: у небі ворожі безпілотники

31 грудня 2022, 15:55
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Джерело:

КМВА

У Києві та Київській області повторна хвиля вибухів. Повідомляють про атаку ворожих безпілотників та роботу протиповітряної оборони.

Роботу ППО підтвердили у Київській військовій адміністрації.

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У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО,
– йдеться у повідомленні. 

Згодом повідомили про про два розвідувальних "Орлани" в небі.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська