У Києві та області чути нові вибухи: у небі ворожі безпілотники
31 грудня 2022, 15:55Читать новость на русском
Джерело:КМВА
У Києві та Київській області повторна хвиля вибухів. Повідомляють про атаку ворожих безпілотників та роботу протиповітряної оборони.
Роботу ППО підтвердили у Київській військовій адміністрації.
Увага Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених
У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО,
– йдеться у повідомленні.
Згодом повідомили про про два розвідувальних "Орлани" в небі.