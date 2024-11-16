У Києві та області чутно вибухи: по "Шахедах" працює ППО

У Києві та області вночі 16 листопада чули вибухи. По ворожих цілях працювала ППО.

Регіон атакували ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи у Києві та області

Тривога у Київській області пролунала 16 листопада о 00:39. Вже о 01:15 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари,

– писали військові.

У Києві тривога пролунала о 01:19. Причина та сама – загроза атаки "Шахедами".

Об 01:30 Повітряні сили закликали киян перебувати в укриттях цивільного захисту. Після цього в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – написали у військовій адміністрації.

Також гучно було і в самому Києві. Про вибухи спочатку писали місцеві телеграм-канали, а згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Віталій Кличко.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав мер.

Цю ж інформацію підтвердили й у Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на 01:46 повітряна тривога як у Києві, так і в області – триває.

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