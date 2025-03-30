У Києві та області завтра перекриють дороги через візит іноземців
- 31 березня у Києві та області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій.
- Військовослужбовці УДО спільно з поліцією можуть обмежувати рух транспорту та пішоходів під час проїзду делегацій.
У понеділок, 31 березня, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони пов'язані з візитом до столиці іноземних делегацій.
Зазначається, що іноземці візьмуть участь у заходах, які охоронятимуться, передає 24 Канал із посиланням на Управління держохорони України.
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У Києві та області діятимуть обмеження
У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом іноземних делегацій.
Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.