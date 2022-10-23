У Києві та області почались стабілізаційні відключення світла: де можна подивитись графіки
Джерело:ДТЕК
Сьогодні, 23 жовтня, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла.
Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.
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Також жителів Києва та області закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00.Зверніть увагу! Бізнес клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло,
– йдеться у повідомленні ДТЕК.
Киянам дізнатись час відключення за адресою можна тут.
Для жителів області графік відключень ось:
Стабілізація енергосистеми України: головне
- З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. За тиждень, масовані атаки по енергетичних об'єктах повторились, ушкоджено – близько 40% електростанцій.
- Вчора, 22 жовтня через російські атаки без світла залишилися жителі 7 областей, найбільше – на Хмельниччині.
- В ОП повідомили, що без світла залишились понад 2 мільйони громадян, однак уже ввечері їхня кількість зменшилась удвічі.
- У неділю, 23 жовтня, світла не було в Миколаєві. Близько 12 години електропостачання почали відновлювати. Також повідомлялося, що проблеми з електропостачанням спостерігаються у Миколаївській області.
- Світло в Миколаєві зникло після того, як російські терористи вночі завдали удару по житлових будинках зенітними ракетами С-300. Унаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.
- Окупанти 22 жовтня обстріляли Ковель у Волинській області. Унаслідок прильотів житлові райони можуть декілька днів бути без світла.
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