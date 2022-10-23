У Києві та області почались стабілізаційні відключення світла: де можна подивитись графіки

Сьогодні, 23 жовтня, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

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Також жителів Києва та області закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00.

Бізнес клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Киянам дізнатись час відключення за адресою можна тут.

Для жителів області графік відключень ось:

Графік відключень електроенергії в Києві та області / Джерело ДТЕК

Стабілізація енергосистеми України: головне

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. За тиждень, масовані атаки по енергетичних об'єктах повторились, ушкоджено – близько 40% електростанцій.

Вчора, 22 жовтня через російські атаки без світла залишилися жителі 7 областей, найбільше – на Хмельниччині.

В ОП повідомили, що без світла залишились понад 2 мільйони громадян, однак уже ввечері їхня кількість зменшилась удвічі.

У неділю, 23 жовтня, світла не було в Миколаєві. Близько 12 години електропостачання почали відновлювати. Також повідомлялося, що проблеми з електропостачанням спостерігаються у Миколаївській області.

Світло в Миколаєві зникло після того, як російські терористи вночі завдали удару по житлових будинках зенітними ракетами С-300. Унаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.

Окупанти 22 жовтня обстріляли Ковель у Волинській області. Унаслідок прильотів житлові райони можуть декілька днів бути без світла.

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