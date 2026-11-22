Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах. Вкотре за добу 22 листопада загроза дісталась Києва та області.

Про це пише 24 Канал.

Що відомо про вибухи?

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 15:33, а в різних районах області вона лунала ще дещо раніше. Здебільшого вона пов'язана із загрозою ударів ворожих дронів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників по Київщині. Деякі з них летіли повз Димер у напрямку Вишгорода або Києва. Далі додалась загроза атаки для Білої Церкви.

Після 15:41 у столиці та подекуди на Київщині було чути звуки вибухів.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– уточнили у Київській ОВА.

Згодом військові попередили про загрозу реактивних БпЛА для Вишневого та Броварів.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Наразі немає підтвердженої інформації щодо ймовірних наслідків атаки на столичний регіон.

Нагадаємо, уночі Росія вдарила по Димеру на Київщині. Унаслідок атаки БпЛА там зруйновано під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, однак вже відомо про загиблих та постраждалих.