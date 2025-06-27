У Києві 28 червня обмежать рух транспорту: де саме й на скільки

У суботу, 28 червня, у центрі столиці обмежать рух транспорту. Такі зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Обмеження руху транспорту у Києві 28 червня

Так, з 06:00 до 12:00 28 червня в центрі Києва тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Причина – проведення заходів у Шевченківському районі.

Окрім того, зазначили в КМДА, у суботу заборонено паркуватися на певних ділянках доріг у Шевченківському районі.

Також внесені зміни в маршрути тролейбусів № 6, 16, 18. Зокрема, курсуватимуть так:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

маршрути № 16, 18 – від вулиці Мрії та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Зміна руху тролейбуса №6 / Інфографіка "Київпастранс"

У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності.

Зміна руху тролейбусів №6 і 18 / Інфографіка "Київпастранс"