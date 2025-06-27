Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві 28 червня обмежать рух транспорту: де саме й на скільки
27 червня, 23:31
1

У Києві 28 червня обмежать рух транспорту: де саме й на скільки

Юлія Муріна
Основні тези
  • 28 червня в центрі Києва обмежать рух транспорту через заходи в Шевченківському районі.
  • Змінено маршрути тролейбусів № 6, 16, 18; заборонено паркування на деяких ділянках доріг у Шевченківському районі.

У суботу, 28 червня, у центрі столиці обмежать рух транспорту. Такі зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також Перевіряють людей, авто та будівлі: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва 

Обмеження руху транспорту у Києві 28 червня

Так, з 06:00 до 12:00 28 червня в центрі Києва тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Причина – проведення заходів у Шевченківському районі.

Окрім того, зазначили в КМДА, у суботу заборонено паркуватися на певних ділянках доріг у Шевченківському районі. 

Також внесені зміни в маршрути тролейбусів № 6, 16, 18. Зокрема, курсуватимуть так:

  • маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";
  • маршрути № 16, 18 – від вулиці Мрії та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Зміна руху тролейбуса №6 / Інфографіка "Київпастранс"

У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності.

Зміна руху тролейбусів №6 і 18 / Інфографіка "Київпастранс"