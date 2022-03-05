У Києві та Чекасах оголошена повітряна тривога – усі в укриття

5 березня 2022 , 09:25
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У Києві та Черкасах залунали сирени повітряної тривоги. Людям необхідно терміново йти в укриття.

Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

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Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

  • Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
  • Швидко одягнутися.
  • Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
  • Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Олена Данилів