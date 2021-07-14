У Києві оголосили підозру посадовцю: нібито вкрав з бюджету 2,7 мільйона гривень

У Києві правоохоронці оголосили підозру посадовцю, який від імені державного підприємства купив деталі для міської електрички за завищеною ціною. Тендер на виконання робіт та послуг не робили.

Посадовець просто обрав приватну фірму й вона отримала гроші за послуги. Це було у 2019 році.

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Що повідомила поліція

Посадовець уклав договори без проведення процедури закупівель з одним із приватних підприємств для надання послуг поставки, заміни та ремонту деталей рейкового автобуса. Державне підприємство перерахувало на рахунок приватного підприємства гроші за деталі та послуги за ціною, яка є вищою за ринкову.

Провівши товарознавчу та судово-економічну експертизи, поліцейські встановили, що правопорушник з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, бувши службовою особою, заволодів бюджетними коштами у розмірі 2 751 000 гривень,

– повідомив начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.

Що загрожує посадовцю

За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.