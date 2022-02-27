У Києві оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття
27 лютого 2022 , 08:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
У Києві оголосили повітряну тривогу. Цивільних терміново просять спуститися в укриття.
Про загрозу повітряної небезпеки повідомили у Держспецзв'язку приблизно о 8:10.
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Паралельно з Києвом тривогу оголосили у Запоріжжі, Харкові, Тернополі та Рівному.
Якщо ви почули сигнал тривоги, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;
- повідомити про почуте сусідів;
- вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;
- зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;
- уточнити місце знаходження найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.
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