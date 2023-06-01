Вдруге за ранок в Україні лунала повітряна тривога: що відомо про ймовірну загрозу

Вдруге за ранок 1 червня у кількох областях України пролунала повітряна тривога. Цього разу про загрозу з неба повідомили мешканців Заходу.
Росіяни продовжують тероризувати українців. Вдруге за ранок 1 червня повітряну тривогу оголосили у низці областей нашої держави. Цього разу сирени вили на Заході.
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Що відомо про ймовірну атаку08:11
Про відбій оголосили у Волинській області, а вже о 08:12 – Рівненській. Наразі небо над Україною чисте, загрози атаки немає.08:02
Про ймовірну загрозу з неба попередили мешканців Рівненської області.08:00
Повітряну тривогу оголосили у Волинській області.07:52
Відбій у Києві та Київській області. Загроза атаки минула.07:44
Оголосили про відбій повітряної тривоги на Харківщині.07:43
Відбій на Донеччині. Будьте обережними, покидаючи укриття.07:41
Пролунав відбій повітряної тривоги у Полтавській області, а через хвилину – у Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській.07:37
У Monitor пишуть, що "станом на зараз цілей немає". Не виключають, що ворог міг запустити фальш-ціль. Хай там як, наразі загроза ракетного удару по столиці зберігається.07:31
Monitor повідомив про рух цілі на Київ. Мешканців закликали не покидати укриттів.07:29
Тривогу оголосили уже у Києві, а через кілька хвилин – у Київській області.07:03
Про загрозу з неба попередили також мешканців Харківської та Сумської області, а ще через хвилину – Дніпропетровської. Тоді ж моніторинговий канал Monitor повідомив про можливу атаку з ОТРК на Сході. Також існувала загроза удару ракетами типу С-300.07:02
Сирени почали вити у Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях.