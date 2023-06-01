Вдруге за ранок в Україні лунала повітряна тривога: що відомо про ймовірну загрозу

Вдруге за ранок 1 червня у кількох областях України пролунала повітряна тривога. Цього разу про загрозу з неба повідомили мешканців Заходу.

Росіяни продовжують тероризувати українців. Вдруге за ранок 1 червня повітряну тривогу оголосили у низці областей нашої держави. Цього разу сирени вили на Заході.

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Що відомо про ймовірну атаку

Про відбій оголосили у Волинській області, а вже о 08:12 – Рівненській. Наразі небо над Україною чисте, загрози атаки немає.Про ймовірну загрозу з неба попередили мешканців Рівненської області.Повітряну тривогу оголосили у Волинській області.Відбій у Києві та Київській області. Загроза атаки минула.Оголосили про відбій повітряної тривоги на Харківщині.Відбій на Донеччині. Будьте обережними, покидаючи укриття.Пролунав відбій повітряної тривоги у Полтавській області, а через хвилину – у Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській.У Monitor пишуть, що "станом на зараз цілей немає". Не виключають, що ворог міг запустити фальш-ціль. Хай там як, наразі загроза ракетного удару по столиці зберігається.Monitor повідомив про рух цілі на Київ. Мешканців закликали не покидати укриттів.Тривогу оголосили уже у Києві, а через кілька хвилин – у Київській області.Про загрозу з неба попередили також мешканців Харківської та Сумської області, а ще через хвилину – Дніпропетровської. Тоді ж моніторинговий канал Monitor повідомив про можливу атаку з ОТРК на Сході. Також існувала загроза удару ракетами типу С-300.Сирени почали вити у Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях.