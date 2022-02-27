У Києві оголосили повітряну тривогу: терміново в укриття
27 лютого 2022 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві близько 19:10 знову залунали сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.
Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Це допоможе врятувати життя.
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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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