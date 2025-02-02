У Києві та інших областях була тривога
- У Києві та інших областях була оголошена тривога через загрозу застосування балістичних ракет.
- О 9:40 дали відбій.
У столиці пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом долучилися й інші області. Відбій оголосили о 9:40, а що стало причиною тривоги, розкаже 24 Канал.
Уночі було збито 40 дронів із 55. Частина БпЛА була локаційно втрачена.
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Що відомо про тривогу в Україні зранку 2 лютого
Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет,
– написали у КМВА о 9:24.
Хвилиною пізніше в Повітряних силах підтвердили: є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.
О 8:55 в ПС також писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Фактично одна тривога по балістиці завершилася і почалася інша.
Після оголошення тривоги в Києві пролунали сирени в центральних і переважно східних областях.
Де зараз тривога: дивіться дані інтерактивної карти
Моніторингові спільноти повідомили, що загроза балістики може бути з Курської області. Писали про можливі пуски "Іскандерів" або північнокорейських ракет.
О 9:40 ПС поінформували про відбій по всіх областях.