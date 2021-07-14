Збільшення цін на парковку: у Києві почали встановлювати таблички з QR-кодами

Комунальники Києва почали обладнувати паркувальні майданчики новими інформаційними табличками, за допомогою яких можна оплатити послуги. На нових табличках зібрана вся необхідна інформація для водіїв: вартість парковки, графік роботи та спосіб оплати.

Наразі працівники Київтранспарксервісу вже встановили інформаційні знаки на муніципальних майданчиках у центрі Києва. Найближчими днями це зроблять й на інших 62 паркомайданчиках.

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За словами заступника директора комунального підприємства Євгена Псьола, таблички інформуватимуть водіїв про вартість паркування, способи оплати та штрафи за безоплатне перебування на майданчиках вдень.

Виднітимуться як вдень, так і вночі

Посадовець наголосив, що таблички виготовлені за сучасними технологіями, то ж їх можна буде нормально розгледіти навіть у темну пору доби.

Крім того, на них надрукували QR-код, що веде до інформаційного порталу з додатковими даними про всі нюанси роботи паркувальних майданчиків.

На табличках міститься інформація про номер паркувального майданчика, паркувальну зону, інформація про найголовніше – вартість паркування, про доступність, способи їх оплати, яким чином можна оплатити паркування. Також міститься графік роботи паркувального майданчика,

– розповів про переваги табличок Псьол.

Незабаром вже штрафуватимуть

З 1 липня у Києві майже втричі зросли ціни на послуги громадських паркувальних майданчиків у центрі міста та у прилеглих до нього районах. Втім, щоб водії змогли звикнути до нововведень, а також розібратися з новими правилами та цінами, у владі столиці вирішили не карати киян одразу. Штрафи за несплату за послуги паркування почнуть виписувати з 16 липня.