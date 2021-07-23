У Києві на Лук'янівці 22 липня пасажир напав на водія у громадському транспорті й спричинив ДТП. Автобус № 31 врізався в огорожу.

Як повідомляють очевидці події, чоловік зайшов у автобус й коли він почав рухатись, пасажир напав на водія. Причини такої поведінки невідомі.

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На місце ДТП прибула поліція. На щастя, ніхто не постраждав.

У Києві пасажир автобуса напав на водія: спричинив ДТП: відео

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