У Києві пасажир ледь не вбив водія маршрутки та вкрав гроші

У Києві пасажир накинувся на водія маршрутки з ножем. Зловмисник вкрав виручку та втік з місця інциденту.

Потерпілого оперативного госпіталізували. Деталей про його стан наразі не розкривають.

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Нападника вдалося затримати вже через декілька годин. Тепер йому "світить" довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Деталі нападу

Інцидент стався на вулиці Івана Пулюя в українській столиці. Правоохоронцям повідомили, що під час зупинки маршрутки чоловік з ножем накинувся на водія й поранив його.

Поліцейські прибули на місце інциденту й встановили усі деталі.

У водія – ножові поранення спини, рук та шиї. Чоловікові терміново надали необхідну допомогу.

З'ясувалось, що під час зупинки на керманича громадського транспорту накинувся пасажир та завдав йому численних ударів ножем. Коли водій вийшов з транспортного засобу, нападник схопив виручку, яка лежала біля водійського сидіння та втік,

– мовиться у повідомленні.

Затриманий – 22-річний житель Київської області. Правоохоронцям він цинічно заявив, що хотів збагатитися.

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