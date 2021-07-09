У Києві пасажир трамваю відірвав дзеркало у Honda: автівка перекрила рух
9 липня 2021 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:Kyiv Mediа
У Києві пасажир трамваю вирішив самостійно покарати порушника правил дорожнього руху. Хлопець відірвав дзеркало у Honda, яка заблокувала рух громадському транспорту.
Автівка дуже довго заважала проїхати трамваю. Це сталося на вулиці Кирилівській, 40, у Подільському районі столиці.
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Самосуд пасажира громадського транспорту
Хлопцеві вдалося відламати праве дзеркало. Після цього він швидко втік, а водій Honda навіть не вийшов з машини. Все сталося за лічені секунди.
У Києві пасажир трамваю відірвав дзеркало у Honda: дивіться відео
Аналогічний випадок
У Дніпрі днями стався аналогічний випадок. Водій іномарки відбив ногою дзеркало "Жигулів".
- Автомобіль Toyota вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу та підрізав автомобіль ВАЗ.
- Водій "Жигулів" намагався уникнути зіткнення та все ж зачепив ліве заднє крило іншого авто.