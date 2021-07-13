У Києві патрульні жорстко затримали чоловіка та дівчину, яка знімала це на відео
Джерело:dtp.kiev.ua
Поліцейські з невідомої причини досить жорстко затримали молодого хлопця, а згодом скрутили дівчину-свідка. Крім того, за словами очевидців, один з правоохоронців плюнув жінці в обличчя.
Інцидент стався біля нічного клубу "Форсаж" на Гарматній вулиці вранці 13 липня. Під час затримання молодого чоловіка правоохоронці поклали його обличчям в асфальт.
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Хлопець чинив опір, а свідкам інциденту один з патрульних наказав "з'ї*тися".
Дівчина пошкодила машину поліції
- Судячи з відео, яке зняли очевидці події, момент затримання хлопця знімала його дівчина.
- Згодом вона ногою вдарила службову автівку патрульних, за що один з них нібито плюнув їй в обличчя.
- Потім правоохоронці почали заламувати дівчину та саджати її у машину.
Чоловіки, які стали свідками інциденту, висловили своє обурення дією поліцейських. Втім, вони не зважали на це та відвезли обох до дільниці поліції.
За що саме правоохоронці затримали чоловіка, наразі невідомо.
У патрульній поліції Києва інцидент поки що ніяк не коментували.
Дивіться відео жорсткого затримання хлопця та дівчини у Києві: