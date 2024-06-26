Бризнули сльозогінний газ і забрали 3 мільйони гривень: на Печерську затримали зловмисників

У Києві затримали затримали чотирьох чоловіків, які напали в Києві на жінку. Зловмисники розпилили їй обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 мільйона гривень. При цьому нападники видавали себе за військовослужбовців.

Зловмисників затримали. Деталі розповіли у Київській міській прокуратурі та Офісі генерального прокурора.

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Зловмисники ретельно спланували напад

За даними слідства, підозрювані стежили за жінкою, знаючи, що вона буде перевозити 3 мільйони гривень. Для того, щоб відстежувати її пересування містом, на автомобіль потерпілої встановили трекер.

У день нападу 2 з учасників злочинної групи чекали на жінку біля її будинку на Печерську.

"Побачивши потерпілу, вони розпилили їй в обличчя сльозогінний газ та вирвали з рук жінки два поліетиленові пакети чорного кольору, в яких було 3 мільйона гривень. При цьому підозрювані були одягнуті у камуфляжну форму, видаючи себе за військових", – ідетьсяу повідомленні правоохоронців.



Правоохоронці встановили усі деталі слідства / Фото Нацполіції

Нападкники втекли

З місця злочину нападники втекли на автомобілі, власником якого є один з них. Потім вони зустрілись з двома іншими учасниками групи та пересіли в їх автомобіль. Гроші зловмисники витратили на власний розсуд.

Усіх учасників нападу затримали правоохоронці. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У прокуратурі уточнили, що у злочинну групу входять уродженці Херсонщини 27 та 38 років та уродженці Луганщини 31 та 35 років.



Усіх нападників встановлено / Фото прокуратури



Чоловіки діяли спільно / Фото прокуратури



Зловмисників затримали / Фото прокуратури



Зловмисники знали, що жінка буде мати при собі таку суму грошей / Фото прокуратури

Фігурантам голосили підозру

Правоохоронці повідомили, що під час обшуків за їх місцем мешкання слідчі вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіків до вчинення розбійного нападу.

Спільників співробітники поліції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального Кодексу України – розбій.

Сд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.