Повітря у Києві не забруднене: раніше супутники НАСА фіксували протилежне

У Києві зафіксували перевищення діоксиду азоту в повітрі. Пізніше повідомили, що рівень забруднення повітря низький.

За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру за станом атмосферного повітря, середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації. Це підтверджують супутники НАСА.

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Коли очікувати покращення

Спеціалізовані прилади, що вимірюють концентрації діоксиду азоту в приземному шарі атмосфери фіксували підвищений вміст цього газу у повітрі столиці.

Станом на 20:25 у КМДА повідомили, що перевищень гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема, діоксиду азоту, не зафіксовано.

Писали, що вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищував гранично допустимі норми.

Що це за газ Діоксид азоту дуже отруйний при вдиханні. Однак, інгаляцій зазвичай можна уникнути, адже його легко виявити по запаху, навіть при низьких концентраціях.



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