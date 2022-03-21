У Києві перевищений рівень забрудненості повітря: не відкривайте вікна та носіть респіратори

Росіяни продовжують атакувати столицю. Через пожежі, які виникають внаслідок обстрілів, у Києві підвищений рівень забрудненості повітря.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко. Також додаток "Повітря NOW" показує, що на Оболоні рівень забрудненості повітря перевищено утричі.

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Мер міста закликав містян зачинити вікна та не виходити на вулицю без потреби. А якщо й виходити, то лише з респіратором типу FFP2.

Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2,

– заявив Кличко.

Також він вкотре наголосив не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів та охорони стратегічних об'єктів.

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