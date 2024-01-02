У Києві під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи: горить уламок дрона

У Києві під вночі 2 січня під час атаки "Шахедів", які запустили російські військові, стався вибух. Падіння уламку дрона-камікадзе зафіксували в Деснянському районі столиці.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Деснянському районі палає уламок. За його інформацією, всі служби вже на місці.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": в яких областях оголосили тривогу

Ймовірно, сталося загоряння на території житлової забудови

У КМВА додали, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів.

Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється.

У КМВА додали, що попередньо, зафіксовано падіння решток ворожого БпЛА і в Голосіївському районі столиці. Підрозділи ДСНС слідують на місце виклику. На разі інформація щодо постраждалих відсутня.

У Миколаєві виникла пожежа внаслідок атаки "Шахедів"

Українські сили ППО під час атаки ворожих "Шахедів" відпрацьовували по дронах у межах Миколаївської області.

Мер Миколаєві Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території міста є загоряння.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що на місці працюють рятувальні служби.

Додамо, що в ніч з 1 на 2 січня Росія запустила по території України кілька десятків "Шахедів". Дрони-камікадзе атакували Україну кількома групами.