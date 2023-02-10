У Києві під час масованого удару пролунали вибухи: уламки ракети впали на будинок

Росія масовано ракетами атакує Україну. Українські захисники ліквідовують загрози з повітря у Київській області.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації о 10:07. Згодом Віталій Кличко розповів про падіння уламків ракет.

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"На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій! Віримо в наших воїнів", – написали в адміністрації.

О 10:09 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО у столиці. Людей закликали зберігати спокій. Згодом місцеві джерела повідомили про повторний вибух у Києві.

Крім Київщини, сили ППО працювали у Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській областях. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна з ракет зайшла у повітряний простір Молдови. Кім о 10:27 написав, що Росія підготувала вже третю хвилю ракет.

Деталі обстрілу

Про обстріл Києва повідомив мер Віталій Кличко о 10:37.

Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!, – написав мер.

В Україні через атаку перебої з електропостачанням

Укренерго розповіло, що є влучання ворожих ракет в об'єкти високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Через це виникли нові проблеми з електропостачанням. Світло вимкнули на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині, в Сумах та Кривому Розі.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", – пояснили в компанії.

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