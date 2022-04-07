У Києві під час воєнного стану заборонили відвідувати ліси
7 квітня 2022 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:КМДА
На період дії воєнного стану у Києві заборонили відвідувати ліси. Також туди не можна в'їжджати автівками та іншою технікою.
Заборону ввели, щоб запобігти загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізувати їх наслідки.
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Влада нагадує про жорстку заборону на паління сухостою. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф.
Зауважимо, що в Київській області цивільним теж не можна ходити в ліси. Це дозволено зараз лише військовим та правоохоронцям.
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