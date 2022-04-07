У Києві під час воєнного стану заборонили відвідувати ліси

На період дії воєнного стану у Києві заборонили відвідувати ліси. Також туди не можна в'їжджати автівками та іншою технікою.

Заборону ввели, щоб запобігти загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізувати їх наслідки.

Важливо Потрібні для розмінування і уникнення мародерства: МВС про тижневі комендантські години

Влада нагадує про жорстку заборону на паління сухостою. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф.

Зауважимо, що в Київській області цивільним теж не можна ходити в ліси. Це дозволено зараз лише військовим та правоохоронцям.

Важливо – Страшні кадри спаленої та зруйнованої Бородянки: