Вибух на підприємстві у Києві: під завалами є люди

У Києві зранку 8 вересня стався вибух невідомого походження у Голосіївському районі. Частково зруйновано двоповерхову будівлю, під завалами можуть бути люди.

Вибух у Києві пролунав близько о 10:10. У мережі писали, що вибух побутового характеру, однак причини його невідомі.

Дивіться також У Києві рятувальники гасили масштабні лісові пожежі

Під завалами у Києві можуть бути люди

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що зранку у місті пролунав вибух. Він повідомив, що вибух невідомого походження зафіксували у Голосіївському районі.

Він додав, що вибух стався на території автотранспортного підприємства – частково зруйнована двоповерхова будівля. Наразі пожежі немає, однак під завалами можуть бути люди.

Наразі на місці вибуху працюють усі відповідні служби.

У Києві є загиблі на підприємстві

У ДСНС згодом додали, що вибух пролунав на Васильківській. Там також показали кадри після вибуху. На них видно, що будівля обвалилася й частково зруйнована.

Підприємство у Голосіївському районі після вибуху / Фото ДСНС

На жаль, станом на 10:50 стало відомо про загиблих. У КМВА повідомили, що у зруйнованій будівлі, за попередньою інформацією, вже виявили тіла 2 загиблих. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами можуть бути й інші люди.

Кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 11:13 кількість жертв збільшилася до 3.

На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Місцеві телеграм-канали писали про нібито "вибух побутового характеру", однак ця інформація наразі непідтверджена.

Варто наголосити, що вибух пролунав не під час повітряної тривоги. Також не повідомлялося про загрозу ворожих ударів.