Вибух на підприємстві у Києві: під завалами є люди
Джерело:Віталій Кличко
У Києві зранку 8 вересня стався вибух невідомого походження у Голосіївському районі. Частково зруйновано двоповерхову будівлю, під завалами можуть бути люди.
Вибух у Києві пролунав близько о 10:10. У мережі писали, що вибух побутового характеру, однак причини його невідомі.
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Під завалами у Києві можуть бути люди
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що зранку у місті пролунав вибух. Він повідомив, що вибух невідомого походження зафіксували у Голосіївському районі.
Він додав, що вибух стався на території автотранспортного підприємства – частково зруйнована двоповерхова будівля. Наразі пожежі немає, однак під завалами можуть бути люди.
Наразі на місці вибуху працюють усі відповідні служби.
У Києві є загиблі на підприємстві
У ДСНС згодом додали, що вибух пролунав на Васильківській. Там також показали кадри після вибуху. На них видно, що будівля обвалилася й частково зруйнована.
Підприємство у Голосіївському районі після вибуху / Фото ДСНС
На жаль, станом на 10:50 стало відомо про загиблих. У КМВА повідомили, що у зруйнованій будівлі, за попередньою інформацією, вже виявили тіла 2 загиблих. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами можуть бути й інші люди.
Кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 11:13 кількість жертв збільшилася до 3.
На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Місцеві телеграм-канали писали про нібито "вибух побутового характеру", однак ця інформація наразі непідтверджена.
Варто наголосити, що вибух пролунав не під час повітряної тривоги. Також не повідомлялося про загрозу ворожих ударів.