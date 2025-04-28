У Києві поліція затримала двох 16-річних "зачеперів", що каталися на вагонах метро

У Києві двоє 16-річних підлітків каталися між вагонами метро та знімали це на відео. Їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Це сталося на червоній гілці столичного метрополітену. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Юнаки у Києві каталися, чіпляючись за метро

Нещодавно на одній із відкритих станцій червоної гілки метрополітену правоохоронці помітили двох юнаків, які рухалися між вагонами на перегоні між станціями "Гідропарк" і "Дніпро".

Порушуючи правила безпеки, хлопці намагалися зняти "ексклюзивне" відео для соціальних мереж.

Поліцейські зняли порушників із поїзда та викликали їхніх батьків.

"Ювенальні поліцейські провели із підлітками профілактичну бесіду, під час якої розповіли їм про фатальні наслідки небезпечної "розваги" та реальні трагічні історії, коли її мить коштувала дітям життя або завдавала каліцтва.

Батькам наголосили про необхідність приділяти більше уваги вихованню дітей та пояснювати, чого можуть коштувати такі "розваги ", – зазначили у поліції.

Стосовно обох підлітків були складені адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.