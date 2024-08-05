Інцидент стався на Мінському масиві в Оболонському районі столиці 2 серпня. Поліцейські за лічені години знайшли потерпілу та чотирьох дівчат, які напали на неї.

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Дівчинку били по голові та тілу

Поліція встановила, що четверо знайомих віком від 13 до 15 років запросили потерпілу прогулятися футбольним полем. Там вони почали по черзі бити дівчинку по голові та тілу та знімати свої дії на телефон.

Дівчата розповіли поліцейським, що побили свою знайому через те, що вона нібито пліткувала про них.

Наразі із 12-річною школяркою усе добре, її життю та здоров'ю нічого не загрожує,

– розповіли у поліції.

Дану справу розглядають як хуліганство. Дівчатам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

"З ними та їхніми батьками проводяться слідчі дії", – додали у Київській міській прокуратурі.

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