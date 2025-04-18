У Києві підлітки жорстоко напали на військового: повалили на землю та били ногами

Ввечері 18 квітня у Києві поліцейські затримали двох підлітків, які побили військового у гідропарку. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про побиття військового

Після провокування сварки підлітки повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками. Поліції вдалося затримати двох нападників, які виявилися 17-річними місцевими мешканцями.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – вчинення хуліганства. Водночас лікарі надають потерпілому військовому необхідну медичну допомогу.

До слова, раніше на військового напали у Солом'янському районі Києва. Правоохоронці з'ясували цю інформацію під час моніторингу соцмереж. Варто зауважити, що заяв чи повідомлень про подію до них не надходило.