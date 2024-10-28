У Києві могли підпалити відділення Укрпошти через повістки: поліція почала розслідування
У Києві невідомі здійснили підпал двох поштових відділень Укрпошти. Однією з причин вважають доставку повісток від ТЦК.
Про інцидент повідомив український письменник Андрій Кокотюха. Нині в поліції вже відреагували та повідомили, що почали розслідування, передає 24 Канал.
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У Києві підпалили відділення Укрпошти
Кокотюха на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що у Києві підпалили 2 відділення Укрпошти. Зробили це нібито через те, що листоноші доставляють повістки від ТЦК.
Облили мазутом двері і запалили. На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій,
– написав Кокотюха у мережі.
Письменник додав, що відділення Укрпошти можуть стати новим об'єктом паліїв, як це було з автівками військовослужбовців. За словами Кокотюхи, поки повістки не почали доставляти поштою, то і пожеж не було.
У поліції вже відреагували на інциденти. Там наголосили, що події відбувалися минулого тижня у Солом'янському районі столиці. Наразі встановлюються всі обставини загорання дверей.
За фактом підпалів розпочато кримінальні провадження. Відомо, що на місцях загорянь працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.