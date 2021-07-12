Згоріли 3 екскаватори: у Києві на підприємстві сталася масштабна пожежа

Внаслідок загоряння спецтехніки збитки склали десятки тисяч доларів. Сталося загоряння на території приватного підприємства в Оболонському районі Києва 11 липня.

Як зазначили у ДСНС Києва, повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 23:38. Рятувальники, що прибули на провулок Куренівський, 15-А, побачили, що вогонь охопив 3 екскаватори JCB.

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Вартість одного екскаватора може сягати 100 тисяч доларів.

Врятувати не встигли

Вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі, яка сталася на відкритій території.

Втім, зробити хоча ж щось, аби дороговартісна техніка не була вщент зруйнованою, рятувальники фізично не змогли.

Всі екскаватори, які загорілися, були знищені вогнем вщент.

Загоряння локалізували о 23:59. Завдяки вдалим діям ДСНСників вогонь не розповсюдився на техніку, яка була припаркована поруч. Ще за 17 хвилин пожежу повністю ліквідували.

На місці працювали 13 чоловік особового складу, а також 3 одиниці техніки рятувальників.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину займання наразі встановлюють слідчі.