Невідомі жорстоко побили Митрополита Климента, який служить в ЗСУ

Невідомі напали на Митрополита Кримського та Сімферопольського Климента, який також є військовослужбовцем ЗСУ. У чоловіка численні рани та садини.

Інцидент трапився у ніч проти 11 вересня. Зі слів Климента, для привернення уваги нападники сказали йому "Владико, благословіть".

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Побиття Митрополита Климента: що відомо про інцидент

Нещодавно Климент приїхав до Києва на запрошення "Кримської Платформи". Церковний ієрарх розповів, що близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія.

Біля монастиря троє невідомих зупинили його і почали бити. Климент додав, що для того, щоб він зупинився, хтось з трьох сказав: "Владико, благословіть!".

На фото можна побачити численні забої на обличчі церковного ієрарха. Чутливі кадри 18+.



Напали на Митрополита Кримського та Сімферопольського Климента / фото з телеграм-каналу Цаплієнка

Він зауважив, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження. Тож священнослужитель переконаний, що напад був спланований.

Реакція поліції

На інцидент відреагувала поліція Києва, зазначивши, що дізналися про подію під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці повідомили, що вже спілкуються з потерпілим та встановлюють обставини події.

Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини,

– повідомили у правоохоронних органах.

Поліцейські додали, що детальнішу інформацію повідомлять згодом.

Довідка. Климент (в миру Павло Кущ Миколайович) – архієрей ПЦУ, митрополит Сімферопольський і Кримський. Під час початку окупації Криму Росією 2 березня 2014 року став живим щитом на шляху російських окупантів перед українською військовою частиною. Виступає за права жителів окупованого Криму, звільнення українських полонених та активно підтримував заборону УПЦ МП. Є одним із головних учасників у саміті Кримської платформи.