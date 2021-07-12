У Києві почали демонтаж будівлі "Квіти України": активісти протестують

У Києві 12 липня почали демонтаж модерністської будівлі "Квіти України", що на Січових стрільців, 49. На її місці хочуть збудувати офісний центр. Громадські активісти виступають проти знищення споруди.

Люди зібралися біля будівлі й барабанили у паркан, який огороджує її. Втім, забудовник не відмовився від демонтажу. Спеціальна техніка для зносу з’явилась на місці вночі.

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Станом на 15:00 було знесено вже частина будівлі. Втім, активісти наразі зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

У Києві зносять будівлю "Квіти України": відео

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Фото будинку "Квіти України" часів СРСР / save.kvity.ukrainy

Як виглядала будівля й що буде замість неї

До минулого року в ньому розміщувався супермаркет. Забудовник Олексій Пишний планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення. Замовник реконструкції – ПАТ "Квіти України". Власник будівлі – Rockwill Group. Вартість проєкту – 20 мільйонів доларів.

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

Зеленне "вбрання" споруди вже знищено / save.kvity.ukrainy

Так виглядала будівля до початку знесення / Фото Дмитра Гуріна

Спочатку візуальний проєкт реконструкції не показували.

Так вона буде виглядати після реконструкції / Ілюстрація Олексія Пишного

Акції протесту

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі. Представник забудовника запропонував почати діалог з метою пошуку компромісу. Активісти були згодні за умови зупинки демонтажу будівлі.

Втім, представник забудовника повідомив, що цього не станеться.