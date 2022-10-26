У Києві злочинці ледь не задушили матір військовополоненого
Джерело:Офіс Генпрокурора
У Києві грабіжники напали на жінку, щоб відібрати у неї значну суму грошей. Трапилося це 25 жовтня в хостелі, де жінка працює адміністратором.
Як повідомили у Дарницькому управлінні поліції, повідомлення про напад поступило о 13:50. Правоохоронці з'ясували, що після нападу невідомих у жінки пропало понад 300 тисяч гривень.
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Що відомо про розбійний напад
Потерпіла повідомила, що невідомий схопив її за горло та почав душити, поки та не втратила свідомість. Коли ж вона прийшла до тями, то побачила, що зникла значна сума коштів, а саме близько 380 тисяч гривень. Ці гроші вона зберігала при собі, адже планувала розмістити їх на депозитному рахунку у банку.
З'ясувалося, що син потерпілої працює прикордонником, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває у полоні в окупантів. Через це жінка отримувала від держави соціальні виплати.
Що з нападниками
Далеко з награбованим злочинці не втекли. Правоохоронці оперативно встановили та затримали двох чоловіків, причетних до пограбування. Вони мешкали у цьому ж хостелі, де працює потерпіла.
Тепер же вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Також їм оберуть запобіжні заходи.
У Києві двоє чоловіків вкрали близько 380 тисяч гривень / Фото з сайту Офісу Генпрокурора
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