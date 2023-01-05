Загинув, захищаючи Україну: у Києві попрощалися з відомим режисером Віктором Ониськом

5 січня 2023, 21:50
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Джерело:

"Цензор.НЕТ"

На війні загинув режисер монтажу з позивним "Тарантіно" Віктор Онисько. 5 січня його поховали на Байковому кладовищі.

Віктор Онисько працював над відомими українськими фільмами та серіалами. У нього залишилася 9-річна донечка Захарія.

До теми На фронті загинув Віктор Онисько – режисер монтажу фільмів "Віддана", "Черкаси", "Захар Беркут"

У Києві попрощалися з Віктором Ониськом

5 січня на Байковому кладовищі відбулося прощання із загиблим режисером Віктором Ониськом. Відправити в останню путь захисника прийшло багато людей.

Прощання з Віктором Ониськом / фото Олег Богачук

Онисько працював над багатьма відомими проєктами. Серед них:

  • "Рози. Фільм-Кабаре", 2021 рік;
  • "Захар Беркут", 2019 рік;
  • "Італійський щоденник Ольги", 2019 рік;
  • "Віддана", 2019 рік;
  • "Поліна і таємниця кіностудії", 2019 рік;
  • "Холодна кров", 2018 рік;
  • "Ленінопад", 2017 рік;
  • "Сторожова застава", 2017 рік;
  • "Незламна", 2015 рік;
  • "Карасі", 2008 рік;
  • "Позаземний", 2007 рік;
  • "Рік Золотої Рибки", 2007 рік;
  • "Презумпція вини", 2007 рік.

Реакція колег на смерть Ониська

  • Олена Лавренюк прокоментувала: "Талановита і прекрасна людина… гинуть найкращі".
  • Ірина Цілик відреагувала: "Я ридаю і не можу заспокоїтися, тому що так не мало бути! Тільки не Вітя! Це занадто близько, занадто боляче".
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук написав: "У це неможливо повірити. Людина з великим серцем, силою духу, загостреним почуттям справедливості та несамовитою правдою в кожному слові, погляді, вчинку".
Автор: Софія Ковнір