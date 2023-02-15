Зупинилося серце: біля київського метро поліцейський врятував чоловіка

Біля київського метро поліцейський героїчно врятував життя чоловіку. Це сталося днями поблизу станції "Васильківська".

Киянин втратив свідомість у переході біля станції метро. Поліцейський оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати чоловіка.

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У Києві поліцейський врятував чоловіка

Біля станції метро "Васильківська" чоловіку стало погано – він впав та втратив свідомість.

Поліцейський Богдан Кислюк, який того дня ніс службу на станції, отримав виклик від чергової. Правоохоронець одразу ж побіг до потерпілого чоловіка й переконавшись у відсутності дихання та серцебиття, почав проводити серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора та робив її до приїзду лікарів,

– повідомили у столичній поліції.

Після цього стан постраждалого чоловіка стабілізували. Медики його госпіталізували.

Таким чином, завдяки швидкій реакції і професійним діям поліцейського, киянину було надано необхідну допомогу.

"Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", – додали у поліції.



Поліцейський Богдан Кислюк, який врятував життя чоловіку / фото поліції Києва

На станції метро "Дарниця" пасажир потрапив під потяг

Наприкінці літа 2022 року у Києві на станції метро трапився нещасний випадок. Пасажир потрапив під потяг.

Трагедія трапилась на станції метро "Дарниця". Рух червоною гілкою був обмежений. На місце події викликали медиків та правоохоронців. Фахівці провели необхідну роботу.