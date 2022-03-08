У Києві поліцейський забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото
Джерело:фейсбук-сторінка МВС
У сім'ї одного з київських захисників – поповнення. В українського поліцейського народився син, але забирати рідних з пологового довелося в умовах війни.
Аби вперше побачити свого малюка, правоохоронець прийшов до лікарні прямо із чергування. Компанію йому склали його побратими.
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Виписка з пологового під час війни
Радісну звістку повідомили у МВС. На офіційній сторінці відомства у фейсбуці поділилися зворушливими світлинами. "Вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я, щасливої долі та мирного неба", – підкреслили там.
І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими,
– переконані у МВС.
"Саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні", – наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.
Поліцейський з дружиною та дитиною / Фото МВС
В сім'ї київського захисника – поповнення / Фото МВС
До слова, під час війни, яку Росія розв'язала проти України, у нашій державі вже народилися 4,3 тисячі немовлят, а 4 тисячі закоханих пар одружилися.
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