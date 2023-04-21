Якщо водій ігнорує: у Києві поліція зупинятиме громадський транспорт під час тривоги

Під час повітряної тривоги у Києві водії маршруток не зупиняються. Тому у разі такого порушення це буде робити поліція.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук на брифінгу, інформує 24 Канал.

До теми У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

Поліція зупинятиме транспорт через тривогу

Правоохоронців проінформували про те, що приватні перевізники не зупиняються під час повітряної тривоги, щоб люди пройшли до укриттів.

Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти, зокрема, і приватних перевізників, і вимагати від них надання захисту для населення,

– розповів Ткачук.

Відповідне рішення ухвалили з метою надання мешканцям столиці можливості отримувати захист під час повітряної тривоги.

Ткачук зауважив, що 80% зупинок мають біля себе підземні переходи, щоб їх можна було використовувати для захисту під час повітряної тривоги.

Що цьому передувало