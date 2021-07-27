В Олександрівській лікарні у Києві помер інфікований штамом Дельта пацієнт

Медики не змогли врятувати життя одному з 6 пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії.

За словами директорки Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з шести хворих на Дельту людей захворіли саме у Росії. Інші інфікувалися вже у Києві.

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Лікарі кажуть, що хвороба протікає набагато швидше та агресивніше, аніж під час попередніх хвиль пандемії.

Важко хворіють молоді люди

У інфікованих на штам Дельта вже на другий чи третій день після госпіталізації різко знижується сатурація, після чого самостійно дихати вони вже не можуть.

Вік хворих, які важко переносять хворобу, за словами медиків, дуже молодий – від 30 до 40 років.

Крім того, лікарі прогнозують різкий сплеск захворювання після Хресної ходи УПЦ МП, яка пройшла у Києві.

Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на Дельту. Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності,

— зазначила Антоненко.

Діагностувати штам COVID-19 Дельта в Україні наразі можуть дуже вибірково, оскільки для лабораторних досліджень експертам потрібні спеціальні реагенти. Їх у наявності дуже мало.