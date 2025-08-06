У середу, 6 серпня, у столиці України вирує негода. Почалася гроза зі зливою, а потім стало відомо про пилову бурю.

Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду в Київській області?

У Києві вдень 6 серпня почався сильний дощ з грозою. У місті також посилювалися пориви вітру. Очевидці повідомляли про випадки повалених дерев.

Після потужної зливи місцеві помітили пилову бурю в районі Іподрому. Відповідне відео поширили в телеграм-каналах.

Пилова буря в Києві: дивіться відео

Фахівці рекомендували уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

За даними синоптиків, на Київщині температура повітря коливатиметься від +24 до +29 градусів тепла. Натомість у Києві стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів.

Також про негоду попередили в інших регіонах. Зокрема, Вже 7 серпня вночі у північних і центральних областях, удень також на Сумщині, Сході, Південному сході подекуди можливий короткочасний дощ і грози.