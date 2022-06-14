У Києві попрощались із журналістом та військовим Олексієм Чубашевим: ексклюзивний фоторепортаж

У Києві попрощалися з відомим українським військовим кореспондентом і офіцером Олексієм Чубашевим.

Церемонія прощання відбулася у столичному Будинку офіцерів. Попрощатись з "Рекрутом" прийшли рідні, друзі, волонтери та побратими. Фоторепортаж 24 каналу – далі.

Увага На війні загинув відомий військкор Олексій Чубашев

Прощання з Олексієм Чубашевим у Києві / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Військового поховають на Байковому цвинтарі.

У Олексія Чубашева залишилася дружина, донька та маленький син, який народився за місяць після початку війни.

Загибель Олексія Чубашева – це велика втрата

Український військовий і журналіст загинув 10 червня.

Олексій Чубашев був автором програми "Рекрут UA", керував "Армія FM" та Військовим телебаченням України.

Робив багато для підняття бойового духу українських військових. А з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт.

Як написала журналістка Яна Холодна, Олексій "жив армією". Військовий був сильним духом та водночас люблячим батьком.

Перше військове реаліті "РекрутUA". Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десант, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проєктами. Ти жив армією, ти професійно виріс зі студії і міг робити багато корисних речей на ТБ, але 24 лютого ти вибрав інший шлях,

– написала Яна Холодна у день загибелі захисника.

Коротка біографія Олексія Чубашева

2010 року Олексій Чубашев вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 році почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони.

Чубашев був автором та ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу "Рекрут.UA".

На ютюб-сторінці проєкту 24 каналу "Знаєм 24" можна переглянути його програми "Рекрут.UA. SOF", "Рекрут.UA. Морська піхота" та "Рекрут.UA. Десант".

28 лютого 2021 року у Чубашева закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Він його не продовжував і був звільнений у запас. Повернувся на фронт уже з початку повномасштабної війни.

На війні загинув відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев: дивіться відео