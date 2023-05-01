У Києві попрощались з ексжурналістом BBC Олександром Бондаренком, який загинув в бою

1 травня 2023, 23:49
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Джерело:

Ян Доброносов

У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув під Кремінною.

Фотограф Ян Доброносов розповів, що з Бондаренком він постійно перетинався в період роботи. Пригадує, що з  ним було легко, зручно та просто приємно.

До теми Пішов добровольцем у перший день: під Кремінною загинув ексжурналіст BBC Олександр Бондаренко

Ми не були друзями, але скільки моїх колег були. Олександр з перших днів війни захищав Україну. Та загинув в бою на Луганщині! Вічна пам'ять Герою,
– написав Доброносов.

Фотограф оприлюднив фото з прощання. На церемонію прийшли рідні, друзі та побратими війсьового.

Прощання з Бондаренком / Фото Яна Доброносова:

 

Олексій Бондаренко загинув під Кремінною / Фото зі сторінки Яна Доброносова

Що відомо про Бондаренка

  • Олександр Бондаренко загинув під Кремінною, а воювати пішов добровільно у перші дні вторгнення.
  • Чловік був філологом за фахом. Він навчався в Луганському педагогічному університеті. Працював радіоведучим на FM-радіо в Луганську, на BBC Україна і ТРК Україна, а пізніше – у сфері комунікацій.
  • До речі, у 2021 році кандидатуру Бондаренка обговорювали як одну з можливих на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. 
  • В українській редакції BBC Бондаренко працював з 2007 по 2011 роки. Колеги згадують його як щиру та амбітну людину.

Автор: Ольга Музика