У Києві попрощались з ексжурналістом BBC Олександром Бондаренком, який загинув в бою
1 травня 2023, 23:49Читать новость на русском
Джерело:Ян Доброносов
У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув під Кремінною.
Фотограф Ян Доброносов розповів, що з Бондаренком він постійно перетинався в період роботи. Пригадує, що з ним було легко, зручно та просто приємно.
До теми Пішов добровольцем у перший день: під Кремінною загинув ексжурналіст BBC Олександр Бондаренко
Ми не були друзями, але скільки моїх колег були. Олександр з перших днів війни захищав Україну. Та загинув в бою на Луганщині! Вічна пам'ять Герою,
– написав Доброносов.
Фотограф оприлюднив фото з прощання. На церемонію прийшли рідні, друзі та побратими війсьового.
Прощання з Бондаренком / Фото Яна Доброносова:
Що відомо про Бондаренка
- Олександр Бондаренко загинув під Кремінною, а воювати пішов добровільно у перші дні вторгнення.
- Чловік був філологом за фахом. Він навчався в Луганському педагогічному університеті. Працював радіоведучим на FM-радіо в Луганську, на BBC Україна і ТРК Україна, а пізніше – у сфері комунікацій.
- До речі, у 2021 році кандидатуру Бондаренка обговорювали як одну з можливих на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського.
- В українській редакції BBC Бондаренко працював з 2007 по 2011 роки. Колеги згадують його як щиру та амбітну людину.