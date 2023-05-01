У Києві попрощались з ексжурналістом BBC Олександром Бондаренком, який загинув в бою

У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув під Кремінною.

Фотограф Ян Доброносов розповів, що з Бондаренком він постійно перетинався в період роботи. Пригадує, що з ним було легко, зручно та просто приємно.

До теми Пішов добровольцем у перший день: під Кремінною загинув ексжурналіст BBC Олександр Бондаренко

Ми не були друзями, але скільки моїх колег були. Олександр з перших днів війни захищав Україну. Та загинув в бою на Луганщині! Вічна пам'ять Герою,

– написав Доброносов.

Фотограф оприлюднив фото з прощання. На церемонію прийшли рідні, друзі та побратими війсьового.

Прощання з Бондаренком / Фото Яна Доброносова:

Олексій Бондаренко загинув під Кремінною / Фото зі сторінки Яна Доброносова

Що відомо про Бондаренка