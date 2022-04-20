У Києві попрощалися з чотирма бійцями батальйону Кульчицького: ексклюзивний фоторепортаж

20 квітня на столичній Аскольдовій могилі провели в останню путь воїнів батальйону імені генерала Кульчицького.

На війні проти російських окупантів загинули чотири герої легендарного підрозділу:

Іван "Еван" Дацко

Богдан "Снаряд" Супрун

Фелікс "Лис" Куртаніч

Сергій "Топаз" Попаз

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Попрощатися з полеглими бійцями до Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі прийшли сотні побратимів, друзів, а також небайдужі кияни.

Прощання з бійцями батальйону Кульчицького / Фото 24 канал

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