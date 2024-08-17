У Києві попрощалися з загиблою госпітальєркою Олександрою Мулькевич

У суботу, 17 серпня, у столиці відбулося прощання з медикинею "Госпітальєрів" Олександрою Мулькевич. Дівчина загинула 14 серпня на Харківщині.

Медикиня із позивним "Майк" загинула в останній день ротації. Тоді росіяни вдарили з FPV-дрона по евакуаційній машині медиків-госпітальєрів.

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Олександру Мулькевич провели в останню путь

Вшанувати пам'ять Олександри Мулькевич прийшло близько сотні людей – друзі, військові і просто небайдужі українці. За словами побратимів, Олександра була "універсальним бійцем", ніколи не відмовляла у допомозі, могли виконати будь-яку роботу.

Ох, ти б точно не зраділа такій увазі до тебе. І точно б сварила нас за сльози. Але ти була дорога дуже багатьом!

– написав журналіст Єгор Шуміхін.

Прощання та поховання відбулося на Байковому кладовищі.

Олександра встигла за 35 років зробити стільки гарних справ, скільки люди встигають зробити за все життя. Ті, хто прийшли сюди – нам всім сумно. У нас буде час сумувати. Зараз ми вшановуємо Олександру. І те, що вона встигла зробити. І якщо ми встигнемо щось зробити, ще щось для того, щоб в світі було більше дива – це найкращий наспосіб її вшанувати,

– сказав чоловік Олександри Максим.

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Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександри. Вічна пам'ять!