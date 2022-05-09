У Києві попрощалися з загиблим журналістом Олександром Маховим

З журналістом та українським воїном Олександром Маховим Київ попрощася 9 травня. Життя захисника обірвав ворожий обстріл на фронті 4 травня.

В останню дорогу 36-річного Олександра провели в Михайлівському золотоверхому соборі Києва. Поховали полеглого воїна на Берковецькому кладовищі.

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На церемонію прощання прийшли близько сотні людей

Вшанувати пам'ять журналіста та подякувати йому за його мужність та силу прийшли близько сотні людей. У храмі зібрались рідні, друзі, колеги та побратими по війську.

Це чоловік, який завжди відповідав за свої слова, який пішов захищати нас, який був дуже добрим. І взагалі коли починаєш говорити, що "був" це, м'яко кажучи, не вкладається в голові... Саша — герой,

– сказав журналіст Артем Джепко.

Колишній співробітник Олександра – Владислав Смолянець згадував репортажі Махова з його рідного, проте окупованого Луганська. Саме тому Олександр пішов воювати, аби звільнити від загарбника рідну землю.

На прощання з Олександром прийшли десятки друзів та колег / Фото "Суспільне"

Як загинув Олександр Махов

За кілька днів до загибелі Олександра зачепило осколком. Проте воїн зазначив, що залишатиметься в строю і боротиметься далі. Вже 4 травня повідомили, що Махова – не стало. За інформацією президента Зеленського, журналіст загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Олександра. Вічна пам'ять полеглим Героям.

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Воїн, доброволець, журналіст: коротка біографія Олександра Махова

У квітні 2022 року Олександру Махову виповнилось 36 років. У цей час він перебував на війні, захищаючи Україну.

Олександр – родом з Луганська.

Вже з зони бойових дій він зробив пропозицію своїй коханій – теж журналістці.

Махов працював на телеканалах: "Дом", "Україна" та "Україна 24", а також вів подкаст "Військкор".

Олександр став першим українським журналістом, що побував на станції Вернадського в Антарктиді, а також провів два тижні у Санжарах – з евакуйованими з Уханю.

В журналіста залишився син Владислав.

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зауважив, що Олександр би хотів, щоб за ним не плакали, а відвоювали його рідний Луганськ.

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