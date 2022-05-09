У Києві попрощалися з загиблим журналістом Олександром Маховим
Джерело:"Суспільне"
З журналістом та українським воїном Олександром Маховим Київ попрощася 9 травня. Життя захисника обірвав ворожий обстріл на фронті 4 травня.
В останню дорогу 36-річного Олександра провели в Михайлівському золотоверхому соборі Києва. Поховали полеглого воїна на Берковецькому кладовищі.
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На церемонію прощання прийшли близько сотні людей
Вшанувати пам'ять журналіста та подякувати йому за його мужність та силу прийшли близько сотні людей. У храмі зібрались рідні, друзі, колеги та побратими по війську.
Це чоловік, який завжди відповідав за свої слова, який пішов захищати нас, який був дуже добрим. І взагалі коли починаєш говорити, що "був" це, м'яко кажучи, не вкладається в голові... Саша — герой,
– сказав журналіст Артем Джепко.
Колишній співробітник Олександра – Владислав Смолянець згадував репортажі Махова з його рідного, проте окупованого Луганська. Саме тому Олександр пішов воювати, аби звільнити від загарбника рідну землю.
Як загинув Олександр Махов
За кілька днів до загибелі Олександра зачепило осколком. Проте воїн зазначив, що залишатиметься в строю і боротиметься далі. Вже 4 травня повідомили, що Махова – не стало. За інформацією президента Зеленського, журналіст загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом.Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Олександра. Вічна пам'ять полеглим Героям.
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Воїн, доброволець, журналіст: коротка біографія Олександра Махова
- У квітні 2022 року Олександру Махову виповнилось 36 років. У цей час він перебував на війні, захищаючи Україну.
- Олександр – родом з Луганська.
- Вже з зони бойових дій він зробив пропозицію своїй коханій – теж журналістці.
- Махов працював на телеканалах: "Дом", "Україна" та "Україна 24", а також вів подкаст "Військкор".
- Олександр став першим українським журналістом, що побував на станції Вернадського в Антарктиді, а також провів два тижні у Санжарах – з евакуйованими з Уханю.
- В журналіста залишився син Владислав.
- Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зауважив, що Олександр би хотів, щоб за ним не плакали, а відвоювали його рідний Луганськ.
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