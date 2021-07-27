У Києві переселенець з Донбасу пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні

У Києві вночі на 27 липня на Алеї Героїв Небесної Сотні пошкодили клумби із квітами. Як з’ясувалось, це зробив переселенець з Донбасу. Мотиви своєї поведінки він пояснити не зміг.

Чоловік повидирав квіти й покидав їх на дорогу. Порушника забрали в поліцію. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації його дій.

Іний інцидент У Києві зупинка врізалася у тролейбус: фото

Як все було

До поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулись перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де й затримали правопорушника.

З Донбасу

Ним виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.